本港無障礙環境落後 被批評始撥13億補救

【本報訊】本港無障礙環境一直未能與國際接軌，為建立相應設施，政府在1997年及2008年先後推出手冊，要求所有負責設計和興建政府建築物的部門和機構，須設置無障礙設施，但手冊只能監管推出手冊後落成的建築物，對舊建築物並無追溯力。政府並於2011年動用13億元，在全港3,500個地點興建及改善無障礙設施，相關設施包括為未設有升降機或標準斜道，或附近沒有地面行人過路處的公共行人天橋/高架行人路/行人隧道加建無障礙設施。房委會亦為約240個公共屋邨提升無障礙設施。

監管手冊對舊建築無追溯力 至於輔助視障人士的觸覺警示及觸覺引路帶等，屋宇署亦在建築物設計中加入要求，規定學校、學院、大學及公共圖書館、綜合體育場館、公共綜合游泳場館、醫院、特定建造的診所及運輸站、交匯處及客運站；及百貨公司及購物中心、電影院、劇院、音樂廳、體育場、博物館、主題公園、特定建造的家庭娛樂中心等，在建築上均須設觸覺引路帶等，以改善本港社會共融的要求。

引發今次大工程的是平機會於2010年公布的一項調查，指政府物業提供無障礙設施的情況遠遠未能令人滿意，尤其是1997年前興建的建築物始終是殘疾人士的重大障礙。