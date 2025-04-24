撥亂反正：引發第二場金融危機

美國總統特朗普早前「跪低」，暫緩對大部分國家的「對等關稅」90天，他聲稱是因為接獲70多個國家的迅速回應，願意與美國商談降低貿易壁壘。但大多數人都相信，關稅措施導致美國股市和債市急跌，危害到美元地位和政府的借貸能力，才是主因。特氏及其MAGA親信們的橫衝直撞，正在醞釀另一場威脅當地、以至全球金融市場的危機。

事緣特朗普與右翼共和黨人，近年先後以打擊「反猶」活動不力、包庇外國恐怖分子、收生制度對美籍白人不公和助長LGBT歪風等理由，向多間美國著名大學施壓，要求它們收緊相關政策，驅逐極端主義學生，以至辭退相關的自由派教職員及管理層，否則便會呼籲保守派金主停止向有關大學捐款，以及終止聯邦政府撥款和相關私募基金的免稅地位等。

面對龐大的政治和捐款壓力，多間大學紛紛屈服求饒，加強打壓校內示威和踢走被MAGA點名的師生，但是亦有少數本身財力雄厚的大學拒從，包括早前已在壓力下將原有的黑人女校長請走的哈佛大學，以及於幾個月前委任了歷來首位女校長的耶魯大學。本來同情有關大學的美國民眾並不多，但由於特朗普的荒唐施政層出不窮，引起全國一浪接一浪的反政府示威，為有關大學高層壯膽，也令對相關院校的民間捐款突然大增。

哈佛、耶魯等傳統名校雖然擁有數以千億美元計的資產及捐款承諾，但大多是用作長期投資或有指定用途，如要與政府長期抗爭，必須將部分基金解凍、變賣資產，以至透過發行債券來應付短中期的流動資金需要。據報哈佛已開始在市場拋售資產，耶魯、普林斯頓大學等則計劃大量發債，令市場人士憂慮會引發資產和債息波動，演變成另一場金融危機。