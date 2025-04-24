3煞闖食肆 扑爆玻璃門電視

【本報訊】昨晨7時許，3名身穿黑色衫褲、分持牛肉刀、長棍及鐵錘的蒙面歹徒，闖入粉嶺聯和墟和泰街37號一間茶餐廳，不由分說扑爆店內兩部電視機及玻璃門後，隨即奪門而出，跳乘一輛接應私家車逃去。警員接報到場，翻查事發時的「天眼」片段，以及聯絡姓周（61歲）男東主了解。執法部門經初步調查後，把案件列作「刑事毀壞」，事件中無人受傷，正追緝涉案歹徒。

持刀棍錘 作案不足20秒

據了解，事發時有4名歹徒駕乘私家車駛至上址，其中一人持牛肉刀搶先衝入店內，另外兩人持棍錘緊接而至，餘下一人留在車內接應。由於正值早餐時間，茶餐廳幾乎座無虛席，為首歹徒先舉刀恫嚇在場食客，另一歹徒隨即衝向水吧位置，揮棍破壞電視機，得逞後立即逃走；另一持錘歹徒在門口把風，一度企圖扑毀櫃枱，但他來不及落錘，已被兩名同黨催促離去，最後僅扑爛玻璃門「攞尾彩」。由他們闖入店內至乘車逃走，整個過程不足20秒。