反黑工突擊搜多區 拘25人包括越南女

跨部門東九龍深水埗長沙灣行動 東九龍區及深水埗區執法部門聯同相關部門，於前日採取反非法入境者及反非法勞工行動，突擊搜查東九龍區、深水埗及長沙灣區多個目標地點，共拘捕25男女，當中包括僱主、黑工、非法入境及通緝人士等。另外，執法部門聯同入境處人員，於同日下午在大埔墟及上水石湖墟一帶掃黃，共拘捕11名內地女子，她們已被帶走調查，稍後交由入境處跟進。

東九龍區執法部門聯同相關部門，於前日展開代號「冠軍」的反非法勞工聯合行動，突擊搜查區內多個罪案黑點，共拘捕13人。行動中，7男3女內地人、一名越南籍女子、一男一女本地人，年齡介乎34至59歲，分別涉嫌「僱用不可合法受僱的人」、「違反逗留條件」及「在香港有遣送/遞解離境令生效下，而接受有薪或無薪的僱傭工作，或開辦或參與任何業務」等罪名被捕，所有被捕人已被扣查。

此外，深水埗區警員及入境事務處人員根據情報分析，於同日展開代號「冠軍」的跨部門反非法入境者及黑工行動，突擊搜查深水埗及長沙灣區內多個地點。行動中，人員共拘捕12名年齡介乎22至52歲內地男子，涉嫌「逾期居留」、「非法入境」及「通緝人士」。被捕人稍後將會轉交至相關部門跟進。

根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。另外，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元及監禁10年。

大埔上水掃黃拘11北姑 另外，執法部門聯同入境處人員，於前日下午約3時，在大埔墟及上水石湖墟一帶街道及多個單位，展開代號「火石」的掃黃行動。人員在大埔懷仁街、同茂坊、上水新康街及新康街的目標單位內，共拘捕11名內地女子（28至60歲），涉嫌「違反逗留條件」。所有被捕人已被扣查，稍後將交由入境處跟進。