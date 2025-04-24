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猛撞香園圍橋底 貨車斗鬆脫險墮地
貨車撞橋後車斗鬆脫。
【本報訊】昨日上午8時許，打鼓嶺蓮麻坑路香園圍邊境管制站公眾停車場行車天橋，一輛沿支路上斜的貨車因車身過高，致車斗撞向行人天橋底部。由於撞擊力大，貨車車斗被撞至鬆脫，整個向後傾斜險跌落路面，事件中幸無人受傷。
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