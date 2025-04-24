凌晨煮食失火 79歲翁迷糊送院

【本報訊】昨日凌晨3時許，執法部門接獲多名市民報案，指荔枝角美孚新邨百老匯街35號有高層單位起火，期間有街坊不斷高呼「火燭呀！」。

消防接報趕至，開動一條喉及出動一隊煙帽隊灌救，未幾把火勢救熄，期間在起火單位救出姓古（79歲）男戶主，他獲救時赤腳，神志迷糊被送往瑪嘉烈醫院救治，其後回復清醒。

消防經初步調查後，相信戶主在廚房煮食期間失火，現階段並無證據顯示案件涉及刑事成分。事件中，約100名住客自行疏散落樓暫避。

床頭燈自焚 80歲嫗漏夜撲火 另外，昨日凌晨4時許，荃灣麗城花園2期8座一單位，有床頭燈突然起火冒煙，期間火勢蔓延，火舌從窗戶竄出且濃煙沖天，姓孫（80歲）女住戶撲救不果，遂向大廈保安員求助及協助報案。

消防接報趕至，出動煙帽隊及開喉灌救，搜救隊奉召協助救援，未幾把火勢撲熄。事件中無人受傷，大廈約90名住客自行疏散至平台安全位置，當中有人身穿睡衣逃生，至於起火原因仍在進一步調查。