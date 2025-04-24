司機不察路口停車線 Tesla的士相撞「重演」

跑馬地同類意外 2宗俱1個月內 昨日上午，一輛Tesla電動車沿灣仔黃泥涌道往跑馬地方向行駛，當駛至近體育道交界，遭一輛沿摩理臣山道往香港仔方向行駛之載客的士攔腰撼撞，涉事的士餘勢未盡，剷向路邊石壆掃毀鐵欄及路牌。車禍中4人輕傷，全需送院治理。無獨有偶，約一個月內上址曾發生類似意外，當時有的士被Tesla撞向鐵欄釀3人受傷。據了解，兩宗車禍之Tesla均由黃泥涌道駛入路口，相關位置設有「停」線，懷疑有司機未及察覺致「意外重演」。

昨日早上約9時，一輛載客的士沿摩理臣山道往香港仔方向行駛，期間駛入黃泥涌道近體育道交界，與一輛沿黃泥涌道往跑馬地方向行駛的Tesla相撞。車禍中，Tesla被攔腰猛撼，右邊車身凹陷；的士失控剷向路邊石壆，掃毀鐵欄及一個交通標誌牌，車頭嚴重損毀，頭冚摺起。有途經駕駛人士赫見意外，慌忙協助報案。

2司機2的士客送院 救援人員接報趕至，當中姓何（42歲）的士司機報稱心口、頸及腰痛；姓蔡（56歲）Tesla女司機表示腰痛，他們與兩名俱受輕傷之的士男乘客（43歲及45歲），經敷治及包紮後，清醒由救護車送院治理。

據了解，黃泥涌道往跑馬地方向的路口設有「停」線，不排除有司機駕車駛至上址時未及察覺，因而未有停車導致意外。受車禍影響，摩理臣山道（往跑馬地方向）近體育道的部分行車線一度封閉，交通略為受阻。

同一位置在不足一個月前曾發生同類意外。3月27日凌晨4時許，一輛Tesla電動車沿黃泥涌道往跑馬地方向行駛，當駛至摩理臣山道交界，有人懷疑沒有遵照交通規則停車，導致Tesla撞向一輛由摩理臣山道往體育道方向行駛之的士，並把其推向右邊欄杆。意外中，的士左邊車頭及車身嚴重損毀，兩車司機俱受輕傷，而的士後座一名男乘客疑因未有繫穩安全帶，致意外時頭部撼撞右側車窗，導致前額及臉部流血。