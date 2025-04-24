醫健：老有所醫：膽石治療—你問我答

膽石的真正成因，醫學上仍未確定。從物理學上，膽石是膽汁成分過多而形成的結晶體，若然負責儲存膽汁的膽囊，長期沒有郁動及收縮，膽汁會被吸收，久而久之就會變得濃稠，並逐漸結晶。膽汁的主要成分包括膽鹽、膽紅素及膽固醇；歐美人士的膽汁膽固醇成分普遍偏高，因此多屬於膽固醇結石；相反華人的膽石通常含有較多膽紅素及膽鹽。

膽石的痛，主要集中於右上腹，特別是進食肥膩食物後，痛感特別明顯，而且持續較長時間，偶爾會痛至膊頭及背脊位置。如果膽石堵塞膽囊出口位置，會使其腫脹及膽囊發炎；假如跌至膽管或胰臟管道令其阻塞，形成黃膽，就是所謂的膽管炎或胰臟炎了。

生膽石是否一定要做手術？ 膽石問題如無帶來明顯徵狀，不少患者或會選擇保持觀望態度；但如果又痛又曾衍生併發症，醫生會建議患者將膽囊切除。很多人會問：「食藥可以嗎？」的確有些藥物可以溶解膽石，但只針對膽固醇結晶石才起作用，而且需要長期服用，一旦停藥便有可能復發；相對來說，華人患者常見的是膽紅素結石或混合型結石，藥物控制未必有顯著效果。

那麼可以留膽取石嗎？ 其實膽囊功能有異才會有膽石的形成，若留下膽囊，日後有機會復發。

那麼，治療膽石能否如治療腎石般，以激光擊碎再排走呢？

由於膽囊與腎臟結構不同，後者可以碎石後經小便把其排走，惟膽石不能經膽管排出體外，反而只會引起劇痛、膽管發炎或胰臟炎，因此膽石不能用體外碎石手術處理的。

大家一定有疑問︰「沒有了膽囊，對身體有甚麼影響？」

被切走的膽囊其實一直負責儲備膽汁，肝臟依然會繼續分泌膽汁，對脂肪吸收或攝取脂溶性維他命沒有太大影響。反而，因為缺乏儲備分解油脂，若然術後吃得太油膩，便可能因難以消化而容易肚瀉。

外科專科醫生 何潔雯

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