染新冠偏肺病毒 B女危殆

【本報訊】新冠肺炎在社區傳播加劇，衞生署衞生防護中心昨日公布，一名8個月大女嬰同時感染新冠肺炎及人類偏肺病毒併發嘶哮症，情況危殆，女嬰目前正在瑪嘉烈醫院兒童深切治療部（PICU）接受治療。

初步調查顯示，女嬰沒有接種新冠疫苗，於潛伏期內沒有外遊，其兩名家居接觸者曾出現呼吸道病徵，現已康復。中心警告，過去數周的監察發現新冠病毒量顯著上升，呼籲市民小心防疫。

併發嘶哮症 留醫PICU 中心指，該名女嬰過往健康良好，上周六（19日）開始出現發燒及流鼻水，翌日向私家醫生求醫，於本周一（21日）她因咳嗽和氣促再向另一名私家醫生求醫。

至前日，病人被帶到香港港安醫院—荃灣急症室求醫，同日轉送至瑪嘉烈醫院兒童深切治療部接受治療，其呼吸道樣本經化驗後，證實帶有新冠病毒及人類偏肺病毒。臨床診斷為新冠病毒同時感染人類偏肺病毒感染併發嘶哮症。

中心總監徐樂堅表示，新冠在本港社區的活躍程度近來有所上升。過去數周，幾項監察指標均持續上升，市民須小心防疫。