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西營盤貓咪疑遭小巴輾斃
現場位於皇后大道西。（胡德威攝）
【本報訊】昨日清晨5時許，西營盤皇后大道西182號對開有途人報案，指發現一隻貓咪受傷倒臥路旁，懷疑貓隻遭小巴輾過受傷。
警員接報到場，在上址馬路旁發現該受傷貓隻，惟經檢查後證實已傷重死亡，案件列作「發現動物屍體」，事件經過仍在進一步調查。
貓隻倒臥路旁。
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