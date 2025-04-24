東呼即應：以碗𢳂湯奉院友 女工衞生意識堪憂

【本報訊】安老政策向來是政府施政重點，不過近年當局在此方面乏善可陳。老人家半生勞碌，晚年好應該安享清福，不過本港安老院舍出現疏忽，職員做事不認真的情況屢見不鮮。《東呼即應》在網上發現有短片流傳，指柴灣一間老人院的女職員不用湯勺，直接用碗從湯煲中盛湯，猶如洗碗水般供院舍長者享用，外界批評缺乏衞生意識。

屢勸不改 駁斥「乜咁矜貴」 有網民近日在社交平台上傳短片，指柴灣一間老人院有女職員直接用碗從湯煲中盛湯，連湯勺都懶用，盛好一碗碗清湯再放上餐車。據發布短片的事主說，該女子是中介公司員工，但那些外勞一直都是這樣做，雖然她多次勸對方用湯勺盛湯，反而被對方罵回去「乜咁矜貴」。事實上，這樣盛湯給公公婆婆喝，倘若碗底洗不乾淨，不就變成喝洗碗水了。

除了缺乏衞生意識外，照顧長者方面亦顯得經驗不足，有網民指出，日前有老人院聘請外勞，但部分人並無照顧長者經驗，而政府亦無資源培訓，這類外勞只獲派清潔工作，難以解決護理員人手不足問題。