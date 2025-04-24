東呼即應：銷毀118萬劑復必泰 市民怒轟政府大嘥

財赤當前囤貨狂買 議員東呼即應表不解 政府銷毀118萬劑過期復必泰二價疫苗，有市民向《東呼即應》表示，新冠疫情已經緩和，目前無必要接種疫苗，炮轟政府浪費納稅人金錢。有議員稱，科興疫苗棄置率僅3.1%，復必泰二價疫苗棄置率高達62.1%，足證政府採購過多，捐贈至其他地區好過銷毀浪費。另外，上月全港只有約5,000人接種新冠疫苗，議員認為政府應盡量了解市民打針意願，吸取經驗以降低銷毀疫苗的數量。

市民對政府棄置118萬劑過期復必泰疫苗感到無奈，易先生表示，新冠疫情已經過去，毋須接種疫苗，沒必要浪費公帑；黃小姐認為，疫苗過期就要扔，但政府可以做得更好，及早控制數量則不會構成浪費，因為採購的花費均為納稅人的血汗錢。伍先生則稱，疫苗有使用期限，銷毀無可厚非，除非可以延長期限或捐給其他國家，不過其他國家也沒有疫情，而藥廠亦不會退貨。

根據政府資料顯示，本港用於推行新冠疫苗接種計劃的開支，於2023至2024年度花費2.3億元、2024至2025年度（截至1月31日）則花了1.24億元。接種疫苗數字方面，2023年有約58.6萬劑、2024年有約22.2萬劑。議員陳凱欣表示，復必泰二價疫苗的採購量棄置率達到62.1%，覺得這個數字相當不理想，她指尤其近期從《財政預算案》開始不停聽到有關庫房壓力的消息，公帑更要用得其所，當局應該要善用每一分每一毫。

調整購買數量 及早捐出好過扔 她反問，正如當局常說可能有人濫用公營醫療服務，但政府自己用公帑又如何呢？她對當局提交給立法會財務委員會特別會議的答覆表示不理想。事實上，科興疫苗的總採購量與棄置率相比只是3.1%，但復必泰二價疫苗是62.1%，陳認為如果政府採購過多，而同時又有新疫苗推出，其實可以把現有的疫苗捐出，而不是買回來完全沒用，就直接棄置以及銷毀，強調要調整購買疫苗的方向和數目。

需求大減 上月僅5000人接種 陳又認為，近年疫情變穩定，很多人身體都有免疫，對接種疫苗的需求量大減。衞生防護中心數據顯示，上月全港只有約5,000人接種新冠疫苗，跟以前上萬、十幾萬甚至乎過百萬人接種差很遠，所以接種疫苗的數字減少，不是今天或這兩天的事，而恢復正常生活後，接種率減少十分正常。她指出，政府在購買疫苗時更加必須小心，例如可否將購買期縮短，到最後距離疫苗到期日前半年或3個月，再思考會否有機會捐出，而非浪費。

議員李世榮表示，如果從公共衞生的角度出發，政府須為市民生命健康着想，訂購疫苗時的預計數量一定較為「鬆手」，但政府應盡量了解市民打針意願，例如可以透過長者中心，了解長者對於接種疫苗的意願，而年輕的初老族亦可以透過網絡表達意向。他指，如果當局能了解市民打針意願，或可降低銷毀疫苗的數量。

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