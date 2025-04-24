亞洲大學排名 港大中大躋身前十

城大產業指標獲滿分

2025年THE亞洲大學排名，共有853間來自35個亞洲國家或地區的大學上榜，排名亞洲第一至第三的大學依次為清華大學、北京大學及新加坡國立大學。本地大學方面，除港大中大排名10大之內，香港城市大學續躋身亞洲20強，惟較去年跌一位，位列第16位，但城大在「產業」指標中表現卓越，獲得滿分，在該分項獲評亞洲榜首。浸會大學則由去年的63位上升至50位，是自2018年以來在該排名中的最佳表現，更由2023年的105位，在兩年間攀升至50位，浸大指排名肯定了大學在研究質素和研究環境方面有顯著提升。