港大AI分析甲狀腺癌 準確率破9成

【本報訊】甲狀腺癌是本港及全球最普遍的癌症之一，由香港大學李嘉誠醫學院、InnoHK醫衞大數據深析實驗室（InnoHK D24H）及倫敦衞生與熱帶醫學院組成的研究團隊，昨日公布全球首個能同時進行甲狀腺癌分期及風險評級的人工智能（AI）模型，透過採用離線開源大型語言模型，分析醫護人員所寫、沒有標準格式的臨床資料或紀錄，其準確率突破90%，預計可縮減前線醫護人員診前準備約一半時間。

港大醫學院臨床醫學學院家庭醫學及基層醫療學系名譽副教授黃競浩表示，下一步將會用大量真實病人數據，評估此AI輔助工具的表現。一旦驗證成功，模型便可以迅速應用於臨床和醫院環境。

料可提升前線醫護效率 團隊又指，此AI模型用途廣泛，可應用到公私營機構，以及本地及國際醫療及研究體系，亦有信心模型可提升前線醫護人員的效率，改善醫療質素，讓醫生有更多時間關心病人、與病人溝通。目前醫學界診斷甲狀腺癌主要採用兩款系統，分別判斷腫瘤發展階段及癌症復發風險。不過由於有關程序需由醫護人員手動審查多項複雜病理特徵，導致過程耗時，甚至有機會延誤關鍵治療時機。

研究團隊所研發的模型採用4種離線開源大型語言模型，而模型訓練採用了美國癌症基因組圖譜（TCGA）公開資料庫的50宗甲狀腺癌患者之病理報告作數據集，並以289宗TCGA患者病理報告及35宗內分泌外科專家編撰之模擬病例進行驗證。癌症復發風險評級方面，模型的準確率介乎88.5%至100%；而判斷腫瘤發展階段，即癌症分期方面，其準確率亦達到92.9%至98.1%。