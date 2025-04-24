年中發布清潔能源守則 冀打造綠色港口

【本報訊】香港航商總會昨舉辦粵港澳大灣區清潔能源供應鏈交流會。運輸及物流局局長陳美寶致詞時表示，隨着綠色海上燃料日益普及，很多港口已開始發展綠色燃料加注服務，香港亦正迅速縮小差距，包括去年11月公布《綠色船用燃料加注行動綱領》，今年中亦將發布《綠色甲醇加注工作守則》。

航運業轉型為價值鏈 陳美寶指政府正積極接觸各地企業，收集有關綠色海上燃料需求的資訊，並建立平台，促進供應鏈中的企業交流合作，終極目標是將香港發展成為綠色港口及海上燃料貿易樞紐。

活動主辦方、香港航商總會代表指航運業轉型為「價值鏈」，是新一代香港人在提升生活質素及向上流動的唯一有效途徑；香港作為「超級聯繫人」，可將內地鄰近港口的潛在競爭轉化為合作。他又指清潔能源是未來航運方向，關乎環境、健康，還有香港經濟增長及轉型，需更多學術界與業界的研究合作，以及香港與內地的對話。

由跨界別組成的香港航商總會，舉辦粵港澳大灣區清潔能源供應鏈交流會，逾200名本地、內地及海外航運產業鏈代表出席，探討航運業可持續發展的3大關鍵領域，包括替代燃料、電氣化及綠色走廊。