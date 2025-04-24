家長負擔百上加斤 撤學生津貼 書費增

高中化學科升幅達13% 新學年家長負擔有增無減，繼早前政府宣布削減2,500元學生津貼，教育局前日亦更新《適用書目表》，該局表示，2025/26學年《適用書目表》上印刷及電子課本的平均價格較2024/25學年上升約2.9%，其中印刷課本價格較本學年上升2.91%，電子課本上升2.83%，兩者升幅較本學年微跌不足一個百分點，不過，有高中化學科教科書全套售價較前加價13%，原本書價為2,829.3元增至3,198.5元。至於新學年書價會凍結或降價的課本則佔整體課本數目約25%。

由於人文科及科學科將在下學年起於小一及小四推行，部分該科教科書售價下調，如尊科數碼教育服務有限公司出版的《小學科學探索》，初小及高小的價格均由386元，減至118元；人文科方面，現代教育研究社有限公司出版的《現代小學人文》亦有減價，高小課本由276元減至190元，初小課本由236元減至186元。

至於即將被人文科及科學科取代的常識科教科書亦減價，例如教育出版社的《今日常識新領域》（第三版），初小課本由1,064元減至948.5元；高小課本由1,152元減至1,064元。另外，本學年起初中將逐步推行公民、經濟與社會科，書目表中共有6套教科書，售價介乎606至700元。

當局籲出版社克制定價 教育局指，一直呼籲課本出版社履行企業社會責任，在課本定價時盡量考慮當前的經濟情況，保持克制，以減輕家長的經濟負擔，政府亦通過「學校書簿津貼計劃」和「綜合社會保障援助計劃」，持續為有經濟需要的學生提供經濟援助，亦鼓勵學校除了使用課本進行教學外，亦可多善用教育局提供的免費學與教資源，以及發展校本學與教資源推動學生自主學習，提升學習效能。