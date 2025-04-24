港鐵學院與港京大學聯手培訓專才 推動「一帶一路」軌道交通發展

為推動「一帶一路」沿線國家及地區的軌道交通發展，並提升業界的整體水平，港鐵學院、香港理工大學及北京交通大學合作推出「一帶一路」軌道交通高級管理及專業人才培訓項目，涵蓋一系列專題講座、工作坊及互動研討會，又安排參觀兩地的軌道交通營運機構及學院，包括港鐵車廠及訓練中心等，為業界提供一個交流、知識分享及人才培育的平台。培訓項目已於本月7日至19日先後在香港及北京舉行，吸引來自13個國家及地區、逾40位軌道交通營運高級管理人員及學者專家參加。

培訓項目以「可持續軌道交通：規劃、運營與新技術」為主題，由資深從業員和軌道交通學者專家，分享兩地軌道交通的發展和經驗。參加者可透過課程，深入了解軌道交通從規劃建設到營運管理的整個生命周期發展，以及數碼化、自動化及綠色能源等前沿技術的應用。同時亦會探討公共運輸導向的發展模式（「TOD」），當中港鐵代表亦有分享港鐵「鐵路加社區」綜合發展模式的經驗，及該模式如何推動城市可持續發展。

展示模擬駕駛室VR訓練 此外，參加者亦到訪兩地的軌道交通營運機構及學院，包括在港期間參觀港鐵何東樓車廠。除了解車廠日常運作，參加者深入了解港鐵如何透過推動數碼化及應用人工智能和創新科技，打造「智慧鐵路」。他們亦與車廠員工交流，探討在維持高效列車服務過程中所面對的挑戰與解決方案。

同時，參加者亦獲安排參觀港鐵大圍訓練中心，由港鐵人員展示於營運培訓中所應用的列車模擬駕駛室及虛擬實境訓練（VR），並介紹相關培訓如何有助員工能透過仿真的模擬體驗及操作互動，更有效提升技術及實踐。

吸引13個國家地區參與 培訓項目已經於本月7日至19日先後在香港及北京舉行，吸引來自13個國家及地區、超過40位軌道交通營運高級管理人員及學者專家參加，包括肯亞、馬來西亞、緬甸、新加坡、泰國和阿拉伯聯合酋長國等「一帶一路」沿線國家及地區的代表。

而參加者之一、來自泰國的Tanawan Sutantaviboon認為，今次培訓提供寶貴的見解並附以真實個案分析，將有助發展構建更環保、更具連接性的交通網絡的工作。她強調，向不同地區學習有助業界人士於當地有效推行策略。

另一參加者、來自馬來西亞的Faris Faizal則欣賞培訓項目內容全面涵蓋鐵路營運與網絡發展方面，認為今次培訓項目成功構建知識分享平台，有助推動整個行業一同進步，並表示會將所學理念應用於改善馬來西亞鐵路基礎設施。

港鐵學院院長何天健博士表示，今次培訓項目順利推行，課程結合頂尖大學的學術精髓與營運者寶貴的實踐經驗，讓參加者能深入探討軌道交通的規劃、營運及前沿技術，亦為業界、政府部門與學術研究者構建交流平台，推動軌道交通發展及提升業界標準。

港鐵學院自2016年成立至今，致力透過推出全面的鐵路培訓課程，以及善用港鐵公司在鐵路營運及管理的專業知識和多年經驗，培訓鐵路專才，並積極配合「一帶一路」倡議，推動「一帶一路」國家及地區以至全球的鐵路發展及提高行業標準。去年更舉辦「一帶一路鐵路論壇」，匯聚「一帶一路」國家及地區的鐵路專才交流互動，共同探討鐵路在城市建設的定位及推動未來發展。

培訓項目吸引來自13個國家及地區超過40位軌道交通營運高級管理人員及學者專家參加。 培訓項目於本月7日至19日先後在香港及北京舉行。 Faris Faizal表示會將所學理念應用於改善馬來西亞鐵路基礎設施。 港鐵人員在大圍訓練中心展示營運培訓中所應用的虛擬實境訓練。 Tanawan Sutantaviboon認為，向不同地區學習有助業界人士於當地有效推行策略。