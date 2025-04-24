第二階段走塑諮詢 食肆試行替代品場景實驗

【本報訊】首階段「走塑」實施至今一周年，環保署助理署長黃智華昨在電台節目中表示，該署過去兩個月聽取餐飲業界對第二階段的意見，業界反映外賣餐具要盛載一些食物液體、湯品，對安全性、密封性有要求，預計今年中與大型餐飲連鎖餐廳進行非塑膠替代品的場景實驗。該署會繼續與業界商討如何達致有關要求。

問及第二階段管制實施時間，黃指第二階段涵蓋更多產品，包括食物容器及蓋等，當局正與餐飲業界及不同替代品的生產商保持溝通，了解成熟度、普及性及可負擔性，並會按實際情況考慮。非塑膠替代品的價格已持續下降，相信業界可以接受。

環團倡推重用借還餐具

同場的綠惜地球助理環境事務經理陳永傑則指首階段「走塑」成效值得支持，第二階段的實施條件較以往充分，只要非塑膠替代品的價格有所下降，推行下一階段「走塑」指日可待。他又建議當局推行可重用餐具借還服務，或利用按金制甚至鼓勵自攜餐具可獲減價等。令消費者由行為出發，達到「走塑」的目的。