紅館墮屏 協興隆償清債務撤清盤呈請
【本報訊】男團MIRROR在2022年紅館舉行的一場演唱會上，發生屏幕下墮傷及舞蹈員的嚴重意外。勞工處之後向藝能工程有限公司、協興隆舞台工程有限公司及舞館有限公司共提出15項檢控。其中協興隆承認6項傳票控罪，被判處罰款42萬元。協興隆早前被一間內地公司入稟呈請清盤，案件昨在高院提訊。由於協興隆已支付債務，呈請方申請終止清盤程序。聆案官遂下令撤回呈請，同時要求協興隆支付訟費。
6宗罪罰42萬
呈請方是佛山市钜能舞台设备有限公司，答辯公司是協興隆舞台工程有限公司。呈請方昨申請終止清盤程序，並要求協興隆支付訟費。聆案官聽罷陳詞後，把訟費定於兩萬元。翻查資料，墮屏事件中，事後演唱會工程總承辦商藝能工程被揭涉虛報屏幕重量，該公司3名職員被控串謀詐騙罪，包括吳凱瑩（41歲，項目經理）、林志華（60歲，工程統籌）及梁耀祖（48歲，項目經理）。他們同被控一項串謀欺詐罪，及一項屬交替的欺詐罪。案件會在5月6日續審，屆時控辯雙方會進行結案陳詞。案件編號：HCCW 88/2025
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