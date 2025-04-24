紅館墮屏 協興隆償清債務撤清盤呈請

【本報訊】男團MIRROR在2022年紅館舉行的一場演唱會上，發生屏幕下墮傷及舞蹈員的嚴重意外。勞工處之後向藝能工程有限公司、協興隆舞台工程有限公司及舞館有限公司共提出15項檢控。其中協興隆承認6項傳票控罪，被判處罰款42萬元。協興隆早前被一間內地公司入稟呈請清盤，案件昨在高院提訊。由於協興隆已支付債務，呈請方申請終止清盤程序。聆案官遂下令撤回呈請，同時要求協興隆支付訟費。