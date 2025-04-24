見習督察 非禮學員及女同袍 囚10周准保候上訴

官斥執勤受訓期間下手 警隊蒙羞 已婚時任見習男督察在一年內，涉嫌先後於元朗警署及黃竹坑香港警察學院侵犯3人，包括女警。他否認3罪受審，昨在粉嶺法院被裁定兩項非禮罪成，餘下一項普通襲擊罪則罪名不成立。暫委裁判官陳安婷斥被告在工作地點或受訓期間犯案，向同袍及學員下手，以身試法，對女性極不尊重，判他入獄10星期。辯方申請保釋等候上訴獲批。

38歲男被告楊孟羲，控罪書上報稱任職公務員。他被控於2024年9月9日，在元朗青山公路元朗警署地庫支援組辦公室B8室外走廊非禮X；以及於2023年11月某日，在黃竹坑香港警察學院大操場非禮Y。被告另被控於2024年5月2日，在元朗警署地庫巡邏小隊第一隊辦公室B21室內襲擊Z。

警校掃臀罪成 X在審訊時供稱，她在元朗警署地庫支援組走廊位置，面向牆壁檢查手機配件期間，她感覺到有人由右至左掃了她的臀部一下，她大嗌一聲，向後望便見到被告走過。裁判官就此事裁決時指，X證供清晰，堅定不移。若非被人碰到，她不會無緣無故叫出聲，裁定X臀部確有被觸碰。另一方面，事發時只有被告一人在場，無人阻礙。法庭排除是槍袋、手套意外碰到X，裁定被告故意走近，用手背觸碰X的臀部，裁定他罪成。

至於事主Y則稱，案發當日在香港警察學院大操場彎身綁鞋帶時，感到有人用手由右至左用力掃她的臀部一下。她轉頭時見到被告經過。裁判官裁決時稱，事發時現場只有被告，除槍枝外，被告身上無其他突出之物。而槍枝的觸感是不會輕易令人混淆。Y的證供沒有受動搖，事後她沒有即時投訴也可以理解，裁定被告就此事罪成。另一事主Z則指，被告在元朗警署辦公室「鍊」她的膊頭約5下，期間向她說「好彩有你喺度咋」，令她覺得不舒服。裁判官稱，被告的整體行為，確可解讀成向Z表示鼓勵，並非一般社交所不可接受，裁定襲擊罪脫。

辯方求情時提到，被告相信是個「好爸爸」、「好丈夫」、「好兒子」，其公務員生涯料從此止步，冀判他非即時監禁。惟裁判官認為，案件性質嚴重，即時監禁在所難免，就兩罪各判5星期監禁，全數分期執行，總刑期10星期。案件編號：FLCC 2440/2024