機場加離境稅 當局拒減費延期實施

【本報訊】 政府擬將飛機乘客離境稅由現時的120元加至200元，立法會上周恢復二讀辯論預算案建議後，有議員擔心加稅會影響本港航空業及旅遊業表現，要求減低加幅及提供更多豁免。但財經事務及庫務局回覆立法會財務委員會指，政府建議的加幅合理，無意再作調整，亦不打算分階段或延期實施。

連同建設保安費 達區內最高 旅遊界議員姚柏良早前指，本港急需疫後復甦，當務之急是大力吸客、開拓轉機客市場。但去年本港轉機客量只恢復至疫情前的53%，需要努力追落後，他批評政府加離境稅是反其道而行，令本來就高昂的機場旅客稅費更加高，連同機場建設費、保安費，短途旅客要額外負擔355港元的總稅費，有關稅費開支已達區內最高的新加坡水平。

政府回覆卻指，飛機乘客離境稅已22年間沒有調整，期間本港累計通脹高達約64%，今次政府建議加80元，加幅與期間累計通脹相若。政府早前曾透露，過去3年飛機乘客離境稅總收入由2021/22年度的5,620萬元，大幅升至2023/24年度的19.4億元。