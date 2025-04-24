調查：舊區文化地道美食 內地旅客最感興趣

【本報訊】愈來愈多遊客傾向「深度遊」，而政府亦推動「無處不旅遊」。有工會組織在去年展開針對內地遊客的問卷調查，結果發現受訪旅客在選擇旅遊目的地時，「當地歷史文化的豐富性和獨特性」佔75.17%，在感興趣的歷史文化特色遊主題中，選擇人數最高的是「舊區本土文化」，旅遊產品消費偏好則以地道美食居首，最多人選擇的消費額度是「500元以下」，佔36.19%。

有關問卷調查於去年11月下旬至12月中旬進行，向431位熱衷歷史文化深度遊的內地旅客了解其旅遊偏好、出行習慣及消費意願等訊息；此外又擺設10個街站，收集市民對發展港島歷史文化深度遊的意見。議員吳秋北指調查結果發現，旅客在選擇旅遊目的地時，「當地歷史文化的豐富性和獨特性」作考量因素佔75.17%，而「當地消費水平」僅佔22.97%，反映具豐富和獨特歷史文化的地方，即使消費水平較高，仍會吸引深度遊愛好者。

缺乏宣傳 近半不知港島景點 但吳秋北指受訪遊客對香港的歷史文化景點知之甚少，從民政事務總署的網頁「香港自遊樂在18區」中抽選一些港島的歷史文化景點，包括中西區文物徑，香港抗戰海防博物館、大坑蓮花宮等景點讓受訪遊客選擇有所聽聞的地點，有接近一半遊客表示「都不知道」。

在感興趣的歷史文化特色遊主題中，首3位分別是「舊區本土文化」、「古蹟遊」及「香港發展歷史」；在有興趣參加的歷史文化特色遊路線上，最多人選擇「沿海古蹟之旅」，其路線經過譚公廟、天后廟、香港抗戰海防博物館及筲箕灣東大街等。

在旅遊產品消費偏好上，地道美食居首達73.32%，其次是「冰箱貼、明信片、杯子等紀念品或手工藝品」佔49.65%。在消費額度上，最多人選擇的是「500元以下」佔36.19%，但亦有7.89%的受訪遊客選擇「2,000元以上」。

特色事物瀕消失 促加強保護 議員郭偉强指本港發展深度遊的困境之一，是一些具有特色的事物面臨消失危機，包括霓虹燈、老字號店舖以及未獲評級的舊建築等，建議政府加強對本地特色事物的保護，並要檢討文物保育機制，如活化後的建築不應與原來功能割裂。

對於內地遊客出現「窮遊」的現象，他指不過夜旅客人均消費由2018年的2,200元，跌至去年的1,200元，數字下降是不爭的現實，與其擔心他們只願為旅遊體驗產品或活動付500至1,000元，不如關心他們來到香港，有沒有值得花掉其旅遊預算的地方，否則連幾百元也賺不到，等如捉到鹿不懂得脫角。