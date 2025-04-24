國泰上月客量增兩成 貨運因關稅戰存不確定

【本報訊】國泰航空公布，今年3月份，載客量按年增加19.8%，可用座位公里數按年增加25.5%；載貨量按年增加10.6%，可用貨物噸公里數按年增加8.5%，運載率則按年下跌1.2個百分點。首3個月，國泰載客量按年增加23.4%，載貨量按年增加12%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，3月份的客運業務表現相對平穩，隨着今年首個傳統貨運旺季開展，貨運業務增長理想。然而，近期貿易關稅政策的變動為貨運業務帶來很多不確定因素，同時改變旅客出行需求，增加營運成本，並對供應鏈形成壓力。集團正就此積極採取應對措施，確保掌握適當時機透過一致、靈活而快速的行動，緩解外部因素的影響。

劉又指，因應貿易關稅政策以及從5月初起「小額免稅」政策的變動，預期內地與美國之間的一般航空貨運需求將有所放緩。集團會善用網絡優勢，靈活調配貨機以適應市場變化及捕捉新機遇，並繼續密切留意最新形勢發展和市場動態。

快運首3個月客量多34.3% 至於香港快運，今年3月接載超過61萬人次，載客量按年增加25.4%，可用座位公里數增加35.6%。首3個月載客量按年增加34.3%。劉指香港快運在3月延續增長勢頭，宣布增加多個新航點並提升運力。展望4月及以後，復活節假期需求穩健，而由於更多旅客選擇在臨近出發日期時才預訂機票，暑期前及暑期旺季的預訂增速則相對較緩和。