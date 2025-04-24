公式活動難留人 冇嘢玩寧上深圳

復活節無慶祝氣氛 促花心思破舊立新 在剛過去的復活節4日假期，錄得逾310萬人次出入境，但本地食肆的生意額卻下降30%。有議員直指復活節氣氛不足，大批港人北上「尋歡」，又引述聽到市民的聲音指「香港冇嘢玩」及「留港好悶」，批評政府舉辦的活動「公式化」，缺乏創意，舉例「18區日夜都繽紛」，一區搞市集，多區也倣效，指與其「為搞而搞」，政府應搞破舊立新的活動。

議員陳月明在社交平台貼文指復活節假期一直都係港人外遊高峰，但受到南海地震及海嘯預言影響，不少人都選擇避開日本、台灣等地震帶的地方，轉為到內地作短線旅遊，或就近「快閃」即日來回深圳，各個口岸有大批人潮。

多區倣效辦市集 為搞而搞 港人北上消費已成習慣，她指聽到很多市民的聲音都表示，「香港冇嘢玩」、「留港好悶」、「咩都玩厭了」，所以明知假期口岸會相當擠擁，也都紛紛北上「尋歡」；反觀香港，雖然復活節假期適逢天后寶誕，多個新界地區都自發有傳統慶祝活動，會展和西九文化區都有試食節及咖啡節撐場，但就未見政府有就復活節節日舉辦任何慶祝活動或盛事，其他社區相對淡靜，白白浪費了復活節整個檔期，令人失望。

政府要吸引更多旅客來港，而她指吸引旅客固然重要，但挽留香港市民留港消費亦不容忽視，又指政府舉辦的活動都大多「公式化」，欠缺創新，由「18區日夜都繽紛」可見，一區搞市集，多區也倣效，她認為與其「為搞而搞」，不如去為每個節日假期多花心思，提高市民留港度假的意欲。

她反問新年就只能煙火匯演嗎？端午就只有賽龍舟嗎？答案：不是。她指以復活節為例，認為也可嘗試舉辦大型復活蛋定向活動、兔子寵物嘉年華等活動新方向，老少咸宜又應節，正所謂事在人為，期待政府能於之後的節日，推出更多元化、破舊立新的活動。

設打卡點成本不菲 效果差 實際上，政府年前推動夜經濟及18區日夜都繽紛，更耗公帑在各區設置「打卡」點，以吸引旅客消費，但部分「打卡」點卻被外界恥笑，例如於東九文化中心外設置的LED玫瑰花海曾因全白色而被譏似靈堂。而身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀亦曾經表示「打卡」點部分展出的藝術裝置成本不菲、成品效果差，最終淪為東施效顰、不倫不類的策展項目，甚至鬧出連串笑話，令人啼笑皆非，另一議員江玉歡亦認為單靠「打卡唔能夠令香港發達」，更重要的是如何與周邊商戶產生協同效應，才可有效帶起經濟。