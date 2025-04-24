馬鞍山3年前食水變黃 署方堅稱無礙健康

【本報訊】錳是一種天然存在於岩石和土壤中的礦物質，近年本港及海外都有不少食水發現含錳的事件，如美國去年便發現一款本港有售的礦泉水被驗出錳及其他3種細菌，廠商其後要緊急回收190萬支樽裝礦泉水。而本港馬鞍山多個屋苑，亦在2022年出現「食水變黃」，本報當時亦報道居民一度要到超市「搶水」，其後水務署徹查指，事件與當區濾水廠在食水處理的「降錳程序」中不穩定、導致錳含量稍高有關。

濾水廠降錳程序不穩所致 居民批評食水變黃，擔心渾濁食水不潔及影響健康。而時任沙田區區議員麥潤培曾將食水照片上載互聯網，要求水務署向屋苑提供水車，方便市民取水，但水務署堅稱食水供應「無問題」，麥當時已批評，水務署漠視居民心理及生理的健康。2015年，啟晴邨亦一度被指有居民家中的水龍頭不合格，食用水被驗出錳等重金屬。

水務署當時指，錳是一種天然存在於岩石和土壤中的礦物質，原水中一般含有微量錳，由於錳的氧化物呈深褐色，署方會在濾水過程中降低食水中的錳含量，確保不高於每公升0.08毫克的準則值。而事發期間，該區濾水廠的降錳程序曾出現短暫不穩定，導致食水小部分時間錳含量最高值約為每公升0.017毫克，錳含量水平仍遠低於準則值。