翻滾熱水愈煲愈「錳」 成人飲8杯超上限

【本報訊】水務署以後驗水要特別監察「錳」，這款重金屬的禍害不少，《東方日報》多年前已報道，電熱水煲若重複翻滾熱水，有機會釋出「錳」，當時記者將4個「煲齡」全新至使用了6年的電熱水煲交予專家測試，結果一半樣本「錳」超標，最高超出世衞標準57倍，成年人每日8杯水分量飲用已超出每天可攝取錳的上限，專家建議切勿重複煲滾熱水，也要避免使用已氧化的水煲。

本報記者當時實測翻滾水的重金屬錳含量，選取4個「煲齡」全新至使用了6年的電熱水煲，交由浸會大學生物系研究團隊測試，結果一半樣本錳超標，超標最高是使用6年的樣本，超出世衞標準57倍。按內地的《中國居民膳食營素參考攝入量》，成年人每天最高可接受的錳攝入量為11毫克，而上述超標最多的電熱水煲含錳量高達5.82毫克，按此計算，相當於每喝兩公升水，即8杯水，就會超出人體可攝入錳的上限。至於網購的新電熱水煲樣本，數值為每公升1.65毫克，亦超標逾15倍；其餘兩個樣本未有超標。

籲定期換電水煲防氧化 專家及醫療界過去已指，重複煲滾水愈多，出現重金屬氧化現象、並釋出重金屬的機會愈大，本報測試的已使用6年的水煲，內部便有氧化現象。專家建議市民使用水煲數年後便應更換，避免攝入過量錳，致腦退化及慢性重金屬中毒。