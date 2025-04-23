撥亂反正：事緩則圓的方濟各

天主教教宗方濟各離世了，我並非教徒，沒有很大感觸，但對於方濟各還是相當敬重，起碼對比立場保守及無所作為的本篤十六世。教會保守派質疑方濟各立場不夠堅定，尤其對同性戀者和離婚教徒的寬容態度，還有對中國政府和內地主教任命問題。改革派則批評他仍未夠進取，包括對安樂死與墮胎問題、女性主教和神職人員性侵醜聞等。雙方都認為方濟各對上述爭議問題處事溫吞，作出了過多讓步，但從另一角度看，他是在妥協爭取改進，在務實中達致有為。

先談中梵關係，方濟各任內多次表明希望與北京建交和歷史性訪華，促成了內地主教任命協議並多次延長，增進了雙方的溝通和了解。但他同時不急於求成，不想輕易放棄台灣的教會及教徒。隨着民進黨政府向台獨愈行愈近，美西方的反華情緒愈趨高漲，他深知已不可能兩全其美地達致中梵建交，便選擇維持現時已屬不錯的現狀，留待下手及時勢有變時再處理。

對於神職人員性侵醜聞，方濟各不像本篤十六世般迴避問題和包庇性侵者，但他也同時明白太過強硬處事，一次過翻起所有歷史瘡疤，可能會動搖整個教會以至天主教信仰的根基。他選擇低調、但切實地推行改革和處理相關指控，在亂世中維持、提升了一度頗為低落的教會地位和形象。

對於LGBT問題，方濟各在堅持基本信仰原則下，盡量以寬鬆、包容的態度應對，抵住了一度氣燄熾盛的左翼自由派思潮。近年美國、歐洲紛紛出現右翼保守主義復興，壓力又轉向了另外一邊，原本正在威脅教會，看似急須處理的問題已不復存在。傳聞中的幾位教宗繼任人選，立場都較為左右分明，未必擁有方濟各這種事緩則圓的智慧。