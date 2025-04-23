冰鑑春秋：喪心病狂的賴清德

為了殲滅政治對手，賴清德與民進黨可以說到了無所不用其極的地步，不僅罷免與司法追殺雙管齊下，還濫用行政權力刻意破壞兩岸關係，甚至不惜要求政府部門全面開啟「大造謠時代」，一心一意只想壓制藍白，奪取絕對的權力。

近日民進黨藉由查緝「幽靈連署」，動用檢調大舉搜索約談在野黨與異議人士，檢察官就算手上沒有絲毫證據，也動輒聲請羈押。然而對民進黨與側翼發生的類似狀況，卻都象徵性的高高舉起、輕輕放下，擺明就是辦藍不辦綠。只要一被質疑，就一切以依法行事搪塞，粗暴的做法只能用完全不演了來形容。民進黨將大罷免定調為「反共拒統」，深怕兩岸關係和諧，會降低民眾投票意願，竟乾脆發布公文，要求旅遊業者配合賴17條，「勸阻」台人赴陸，還要求到大陸旅遊需要上網登錄。至於本就因兩岸禁止團客而陷入水深火熱地步的業者，究竟要如何維持生計？當然不在賴清德的考量範圍之內。

民進黨還嫌不夠，繼續要求各部會不要提出預算解凍報告，刻意製造藍白刪預算造成政府機關無法運作的假象，引起基層公務人員議論紛紛。最新力作就是聲稱由於預算被刪，到10月後護照存量恐將告罄，藉此製造藍白亂政影響民眾權益的印象。

可笑的是，民進黨說今年預估護照將發放209萬本，因藍白刪預算只夠印180萬本，所以會短缺15萬至20萬本。但事實是外交單位自己公開招標，明明就只有180萬本，顯然是民進黨為了政治鬥爭，故意放大預估數字，好煽動民眾對在野黨的仇恨感。賴清德為奪回立法院主導權，重返完全執政，不擇手段到了喪心病狂的程度，接下來必將有更強烈動作，讓台灣陷入族群的嚴重對立。