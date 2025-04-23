筆下風雲：美國夢不再吸引

中美關稅戰打得如火如荼，消息指，中國其中一個反制措施，就是禁止荷里活電影進入中國市場。事實上，疫情後荷里活一蹶不振，無復當年勇；近年又逢中美對抗愈演愈烈，中國人上下一心同仇敵愾，荷里活電影作為美國軟實力的代表，吸引力早已大不如前。

數據顯示，2024年內地的進口電影佔比為21.3%，2019年則是35.9%，兩者數字差距極大。票房方面，2019年上映的《復仇者聯盟4：終局之戰》，以42億元（人民幣‧下同）的票房數字，創下美國影片在華最高紀錄。

但到了2023年，荷里活電影在中國票房比重大幅下滑，全國電影總票房收入549.15億元，國產影片票房達到460.05億元，佔比83.77%。2024年中國票房榜前十名中，僅有一部美國電影《哥斯拉X金剛：新帝國》排名第八。

踏入2025年，荷里活電影更是大為失色，國產動畫《哪吒2》獨領風騷，至今票房已突破250億元，躍升至全球第一，當中逾六成票房來自內地。有人說這套動畫「紅不出國門」，但不管怎麼說，單是靠內地票房已足以賺開巷，證明「內循環」方向正確。

更重要的是，中國影視娛樂的質素愈來愈高，而且對內地觀眾而言，比起荷里活電影，國產電影更同聲同氣、更有共鳴。過去荷里活電影賣的是「美國夢」、「大美國英雄主義」，這些元素在過去幾十年深受世界各地觀眾歡迎，美國亦藉此輸出「普世價值」軟實力，吸引人投向美國懷抱。但近些年，中國國力大幅提升，美國對中國的敵意表露無遺，來到特朗普第二度執政，對中國橫蠻無理的霸凌，令更多國人意識到，與其發美國夢，不如做好中國夢。