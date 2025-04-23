強詞有理：爆發熱戰？

隨着中美博弈愈演愈烈，不少人擔心貿易戰會不會演變成熱戰，甚至引發第三次世界大戰？這種擔心不是沒有道理，但也不必過分杞人憂天，因為可能性並不大，或者說美國根本不敢。如果老美自認可以通過武力擊敗中國，恐怕早就動手了，哪還會等到今天。

中美距離戰爭最近的一次是2016年7月，當年美國慫恿菲律賓阿基諾政權炮製所謂的南海仲裁案，然後派出兩個航母編隊進入南海示威。中方也不示弱，同時在南海集結了3大艦隊精銳，以實戰姿態進行大規模演習，展示不惜一戰的決心，最後逼退美艦，雙方各自收兵。

當年解放軍實力遠遠不如今天，美軍尚且不敢輕舉妄動，現在更不用說。外界經常用「下餃子」形容中國軍艦建造速度，一點也不誇張。據外國軍事智庫估計，2025年中國海軍新服役軍艦總噸位可望達到30萬噸，刷新歷史紀錄。反觀美國正面臨造船業萎縮、供應鏈不穩定、成本嚴重超支等問題，導致軍艦普遍出現延期交付，甚至連基本維修也成問題。表面上美軍擁有11艘航母，實際上能出動執行任務的還不到一半，其餘不是正躺在廠裏維修，就是等待進廠維修。老美慨嘆，中國造船能力是美國的232倍，並非無的放矢。

事實上，中國軍事裝備全面更新換代，而不僅僅是海軍艦艇下餃子。中國兩款六代機已多次亮相，美國六代機依然無影無蹤。特朗普聲稱美國六代機已試飛5年，還命名為F47，為自己第47任總統貼金，一聽就知又是在吹牛。在中國限制稀土等礦產出口，美國軍工生產大受影響，連五代機F35也無法如期交貨，更別說研發六代機。即使特氏將下年度軍費增至逾萬億美元，也改變不了美國軍工供應鏈不齊、產能低落的事實。相反，窮兵黷武只會導致財政赤字惡化，加速霸權衰落。

當然，不怕一萬，只怕萬一，中美爆發軍事衝突的可能性雖然不大，但也須提防狗急跳牆。老美通過貿易戰不能取勝，其他陰招也無法奏效，說不定會鋌而走險，自己不敢下場，發動代理人戰爭還是有可能的。對中方而言，最重要是做好自己的事，只要有足夠實力，做好一切準備，就不怕任何挑釁。「能戰方能止戰，敢戰方能言和」，這個道理任何時候都適用，尤其是面對美國這種色厲內荏的紙老虎，絕對不能有絲毫退縮。