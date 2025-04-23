龍吟虎嘯：再次偉大難如願

美國政經界、產業界、學術界都在十分關注美國總統特朗普反覆鼓吹的要讓「美國再次偉大」的具體含義。一是美國曾經「偉大」是在啥時？上個世紀20年代？50年代？80年代？還是19世紀的「黃金時代」？二是美國那時「偉大」的經濟圖景是啥樣？迴盪着強大工業機器的轟鳴？煉鋼廠、裝配流水線、沾滿油污的藍色工裝？讓世界聽見引擎的咆哮？還有，要回歸這樣動人的圖景，讓美國再次偉大，就必須做到穩定高薪的工作，完善的醫療保險和私人養老金計劃，財富分配更加均衡，「讓遍布美國廣闊地帶的廢棄廠房重現生機」？更重要的是，這種產業復甦必須「從手機製造到疫情口罩生產都要擺脫對中國的依賴」……

要恢復這樣的圖景，山姆大叔似乎想得很簡單，例如特朗普的商務部長盧特尼克揣摩，「數百萬工人擰着小螺絲生產蘋果手機就行」。然而，美國經濟學界直指盧特尼克荒誕，因為在蘋果手機領域，如今已不是「供應鏈」那麼簡單，而是「生態系統」，是一個覆蓋40多個國家的協作網絡，各國要高度專業化分工，其他許多領域的情況亦如此；然而，特朗普如今瘋狂打關稅戰、貿易戰，正在打碎供應鏈和生態系統，如此這般，美國不但不能「再次偉大」，而且會更加支離破碎和空洞化衰落。

中國的發展正迅速追超美國，令美國不再偉大。特朗普要讓美國再次偉大，就要使出關稅戰、貿易戰、金融戰、科技戰、軍事戰等等打壓中國，把美國失去的曾經最強項的東西——製造業的離家出走者再拉回美國，重振美國。特朗普以為狂加關稅，打壓重罰各領域的中國製造業，在「成本效益」下就能「黑洞」般地吸納製造業重回美國，這是刻舟求劍式的愚蠢想法，這是「輕舟已過萬重山」的勢所難返！別的不說，僅人才這一項就夠老美抓瞎的。蘋果首席執行官說，我們的產品需要極其精密的模式，這方面的工程師找遍全美也填不滿一間房，而在中國可以站滿好幾個足球場！