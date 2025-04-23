坦言集：大國博弈

對於與伊朗的核協議問題，特朗普的立場是，沒有協議，便是戰爭。這與對烏戰的立場相同，差別在於烏戰，他對俄羅斯是相對溫和，更多的壓力在澤連斯基身上。對伊朗，美國背後是以色列急切對伊朗開戰，特朗普不想開戰，故努力推動談判，只是受制於以色列，提出的方案不利伊朗，要求伊朗放棄核發展。相反，在烏戰和談上，特氏接受俄國的要求。顯然，對於以色列，或更準確的是國際猶太復國主義勢力，特氏是不敢抗拒。這個特殊因素，便對伊朗、巴勒斯坦以至整個中東形勢帶來極不利的傾向。

在順從以色列方面，特朗普與拜登並沒有分別。這反映猶太勢力在美國政治的巨大力量，不是由選民投票多少來決定。美國國內可能有異議，但動搖不到猶太對美國政策的左右。歐盟的大國如德國、法國也屬同樣情況。美國西方能做的，只是以具體形勢來勸阻猶太復國主義的鹵莽行為，多了點外交因素的斡旋、改變時機的選擇與具體執行細節。

拜登政府協助以色列剿滅黎巴嫩的真主黨，打擊敍利亞等外圍伊朗革命衞隊的力量，特朗普則重兵轟炸也門胡塞武裝，更準備美軍在當地採取地面行動，直搗胡塞武裝的大本營，消滅以色列最難對付的敵人。拜登與特朗普是合力把伊朗在中東的地方武裝勢力、巴勒斯坦周邊國家的支援力量殲滅，好讓以色列總理內塔尼亞胡的極右政權，可順利對巴勒斯坦進行種族清洗，也借打擊伊朗，使以色列可鞏固中東霸權，作為美國全球霸權的重要地區支援。打擊伊朗，便是排除俄羅斯在中東發展的機會，也阻止沙特阿拉伯等海灣各國叛變。一舉多得，不單止扶助大以色列計劃的落實，而是有一整套區域與全球戰略在背後，其中應該有國際猶太勢力參與。

猶太復國主義的大以色列計劃，與英國自19世紀以來與俄羅斯在中東至中亞的大國博弈是一脈相承的。以前是英國、美國跟蘇聯（或俄羅斯）爭奪阿富汗、伊朗，以奪取進入印度洋或北上俄羅斯腹地的通道。克里米亞是19世紀中最大的戰場，今天亦是。故此，烏克蘭戰爭實際是連上以巴之爭。伊朗之戰、阿富汗的攻防，便是俄羅斯與英美西方逾百年的鬥爭，其中夾雜了猶太復國主義的計劃。但西方包含了猶太勢力，但不止於猶太勢力。這場大區域南北之爭才是以巴之爭，以至烏克蘭戰爭的真正原因。