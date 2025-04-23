大嶼巴士自焚 66人慌忙逃生

引擎過熱冒火舌 煙捲半空淪廢鐵 昨日上午，一輛滿載乘客的新大嶼山巴士，沿東涌道行駛期間，車尾突然冒煙起火，車長及逾60名乘客疏散逃生，期間火勢猛烈，濃煙席捲半空。消防趕至撲救，迅速撲滅火勢，惟巴士已燒成廢鐵，火警中幸無人受傷。經初步調查後，懷疑巴士引擎過熱肇禍，起火原因無可疑。受事故影響，東涌道一度全線封閉，新大嶼山巴士3條巴士路線須暫停服務。

昨日上午近11時30分，新大嶼山巴士公司一輛滿載乘客的11號路線單層巴士，沿東涌道往東涌市中心方向行駛，當駛至近石門甲時，車尾突然起火冒煙。姓江（35歲）車長見狀，慌忙停車報案求助，同時疏散車上65名乘客。未幾，車尾火勢向車頭蔓延，巴士全車陷入火海，冒出的黑煙席捲半空。

消防接報趕至，出動一隊煙帽隊及開喉灌救，同時拖喉自路邊的消防栓取水撲救，約42分鐘後把火勢撲熄。不過，涉事巴士已燒通頂變成廢鐵，座椅全數焚毀，車頭、車尾和車窗玻璃俱毀爛，車輪燒至爆裂，全車僅剩車架。經初步調查後，相信巴士在行駛期間，疑引擎過熱引致火警，起火原因沒有可疑，事件中無人受傷，案件列作「汽車起火」處理。

東涌道一度全線封閉 受事件影響，運輸署宣布東涌道來回方向近石門甲全線一度封閉，期間呼籲駕駛人士考慮改用其他道路。另外，新大嶼山巴士第3M、11及23路線須暫停服務。至昨日下午1時許，東涌道近石門甲轉為實施單線雙程行車，受影響的新大嶼山巴士路線已陸續回復服務。其後，巴士公司派拖車到場，拖走燒毀的巴士，現場交通始陸續回復正常。