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天水圍16歲少年墮斃
少年倒臥天水圍天晴邨內。
【本報訊】前日晚上7時許，一名男子被發現重創昏迷，倒臥在天水圍天晴邨晴滿樓近垃圾房對開，懷疑他從上址高處墮下。
救援人員接報趕至，經檢查後證實事主死亡。執法部門經初步調查後，證實該名16歲事主上址大廈住客，相信他從一單位墮下。警員在場沒有檢獲遺書，正調查其輕生原因，事主死因有待驗屍後確定。
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