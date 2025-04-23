美容院結業 轉移客戶資料拒退款

【本報訊】一間位於粉嶺祥華邨的美容中心早前在無預警情況下結業，被懷疑把客戶資料連同剩餘的套票轉移至另一間美容院。有區議員自3月中旬起收到涉約22宗求助個案，涉款約20多萬元，而相關客戶曾要求退款被拒，亦有人向私隱專員公署舉報，但因新美容院沒有道出顧客的完整姓名而不予受理。有議員指事件反映立法規管預繳式消費的進度未如理想，指私隱署應檢討現行條例是否存在漏洞、舉報門檻是否過高。

北區區議員吳耀祖指有資料顯示該美容中心臨近結業時，仍繼續推銷美容套票。他說涉及預繳式消費客戶的個人資料被轉移的行為近年屢見不鮮，另一北區區議員姚銘亦指其辦事處間中亦收到類似的求助個案，而是次祥華邨的美容中心事件更涉及不良銷售手法，希望海關能嚴肅跟進，果斷執法。

涉不良銷售手法 化名Cake的苦主指停業的美容中心，其負責人本來願意安排酌量退款，但當她代幾位較為年長的友人追討欠款時，對方態度立即大變，一併拒絕所有退款要求，而化名王令的苦主曾要求美容院退款，但對方搬出合約規定，拒絕退款。

議員劉國勳指立法規管預繳式消費的進度未如理想，希望相關部門採取積極態度盡快立法，而在私隱署多年推廣下，市民對保障個人私隱的意識已明顯提升，但面對複雜多變的社會環境，希望公署亦能定時檢討現行條例是否存有漏洞，檢舉門檻是否過高。

海關正跟進事件，私隱專員公署亦表示正跟進事件，指已於本月1日主動展開循規調查，亦兩度去信相關機構，並收到初步回覆。消委會則表示，不評論個別個案。