襲擊本報記者案 男子涉兩罪5‧6提堂

圖阻拍攝採訪 挺胸以身推撞 去年聖誕節凌晨，本報記者在大角咀採訪一宗男子墮樓砸毀古董車新聞，期間遭一對男女惡意阻撓，要求刪除相關採訪素材。當時記者斷然拒絕，繼續履行職責訪攝，惟該名男子疑心有不忿，並施各種「小動作」滋擾記者。過程中，記者一度被推撞及潑水，並且被人含水噴面致狼狽濕身，涉事男子當場被捕。至昨日他再到警署報到，其後終被落案起訴兩項「普通襲擊」罪，案件將於5月上旬提堂。

就該宗襲擊本報記者的案件，涉案姓李（46歲）本地男子，昨日穿着與案發當日同款上衣，於上午約11時許再抵達旺角警署報到。

另涉刑事恐嚇被調查 記者在場守候約一小時，直至中午時分，李男始頭耷耷離開警署，他已被落案控告兩項「普通襲擊」罪，案件將於今年5月6日在西九龍裁判法院提堂。據悉，李男除了被控普通襲擊外，另涉及一宗「刑事恐嚇」罪，執法部門正就事件展開調查。

事發於2024年12月25日凌晨1時許，一名42歲男子與女朋友爭吵後，從大角咀萬安街一幢大廈高處墮下，壓毀一輛停泊大廈對開的古董跑車。古董跑車擋風玻璃毀爛，車頭冚凹陷，事主重傷昏迷，由救護車急送醫院搶救後惜傷重不治。

本報記者到場採訪拍攝期間，一直遭人惡意阻攔，其中一名戴眼鏡女子曾喝令記者刪除照片，但記者據理力爭斷然拒絕，與她同行的李男隨即上前，懷疑挺胸以軀體推撞記者，事後卻聲稱「差錯腳」。當記者完成採訪離開時，有人再以左手手持的膠樽向記者潑水，然後含水兜口兜面噴向記者，導致記者頭髮、臉部及半身濕透。在場警員得悉事件後，隨即帶走李男扣查，經進一步調查後，以涉嫌「普通襲擊」把他拘捕。