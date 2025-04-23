網傳快餐店職場欺凌事件 被吐口水事主盼刪除影片

【本報訊】近日互聯網傳出一段疑發生在連鎖快餐店的疑似欺凌影片，影片靜音，一名穿制服男子向一名同樣穿着的女子吼叫，繼而多次向對方吐口水。

事發於去年12月 執法部門證實，事件於去年12月發生，地點是北角英皇道康澤花園一間快餐店的員工休息室中，片中人士因碰撞起爭執，女事主因片段被廣傳，曾找該餐廳經理要求刪除影片，但是因為該片段由其他人拍攝，無法協助。

女事主遂報案求助，要求協助刪除短片，執法部門已提醒事主應向社交平台提出求助。案件列作糾紛處理。

有關快餐店則回應指，得悉事件後已即時聯絡相關員工並進行內部調查，重申對任何欺凌事件一直採取零容忍態度，將嚴肅處理個案及加強紀律培訓，以確保員工享有安心的工作環境。