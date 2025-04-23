參加遊學團 偷拍13歲男同窗洗澡 14歲仔落網接受警誡

【本報訊】有中學去年3月舉辦考察活動遊學團時，13歲男學生在洗澡期間，遭同學偷拍全裸片段，有指影片近日被上載互聯網。教育局回覆本報查詢指，十分關注事件，已立即向有關學校了解，校方已就事件報案，及按訓輔機制跟進個案。而執法部門去年已接報，並於去年4月15日拘捕一名14歲男童，他涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」，同年5月22日接受了警司警誡。

教局表關注 男生被偷拍事件引起各界關注，教育局發言人指，事件發生於2024年3月學校舉辦的一項考察活動。學校已按機制即時嚴肅處理，包括啟動危機處理小組，為有關學生提供支援及輔導，並已就事件報案及按訓輔機制跟進個案，以及與持份者保持溝通，為其他有需要的學生提供適切的輔導。教育局一直與學校保持聯繫，提供適切意見及支援。

教育局又稱，一直為學校提供清晰指引，除了列出學校在處理學生行為問題時的一般原則外，同時提醒學校訓育措施的目的旨在教導、輔導和保護學生，如有需要對違規學生作出懲罰，相關的懲罰亦應具有教育意義。學校應按指引為有需要的學生制訂個人化的訓輔計劃，加強教導他們正確的價值觀和處事態度，並與家長攜手合作，協助學生改善行為。