涉隨機兜錘打阿婆 男子今提堂

【本報訊】油麻地執法部門於2月22日接獲一名47歲女子報案，指其72歲母親於2月21日下午約5時於旺角道24號對開被一名男子以手襲擊。她臉部及手部受傷，昏迷被送往廣華醫院治理，其後回復清醒。

旺角區警員經調查後，昨日上午在大角咀區以涉嫌襲擊致造成身體傷害拘捕一名31歲姓葉本地男子。他已被暫控一項「襲擊致造成身體傷害」罪，案件將於今日上午在西九龍裁判法院提堂。

今年2月21日下午大約5時15分，事主呂老太在旺角道24號一巴士站旁時，遭一陌生男子大力打了一拳，又用力推倒在地。附近的閉路電視拍攝到了事件全部過程，施襲者身穿藍色短袖上衣和淺啡色短褲，他從馬路邊逆車道走向呂老太，不由分說便上前大力一拳打向呂老太面門兼用力推搡，呂老太遇襲後重重摔倒在地、失去意識，施襲者作案後快速逃離現場，事主女兒呂小姐事後代母親報案，圖追究兇手。

呂小姐表示，其母事後被送往廣華醫院腦神經科留院治療，她跟進事件，於事發翌日到事發地附近，引述有店舖職員表示，另一名途人也被一陌生男子迎面打了一拳，她提醒旺角市民要小心避開。

事主心有餘悸 「呢個社會好恐怖」 身材瘦削的呂老太憶起遇襲仍心有餘悸，她指當時只是想上前問九巴司機路線，誰料被不認識的人打得失去意識，醒來已身在廣華醫院，她直言：「我覺得呢個社會好恐怖」，她指自己是一個老人家，沒有阻住對方，被人「無端端打」，很沒有安全感「分分鐘畀打死都有份」。