東呼即應：行人玩命過路 橫衝直撞離譜

【本報訊】較早前有警員聯同兩名俗稱「黃腳鱲」的交通督導員，躲在暗處疑似捉人亂過馬路開罰單，被嘲諷是「大炮打蚊子」浪費警力。《東呼即應》亦發現近日有另一網民上載的片段引起爭議。片段顯示在旺角彌敦道亞皆老街交界十字路口，多名行人因為行人綠公仔燈，閃着時過馬路，就接告票兼被罰款2,000大元。

懶理司機響按 雖然遵守交通規則是包括行人在內道路使用者之本分，但比起「閃燈過路」更嚴重、構成更大危險的行為比比皆是，執法人員是否更應發揮「伏匿匿」的「認真專業精神」？就好像近日網上流傳的影片，同樣是在旺角鬧市，一名長者無視行車綠燈仍然亮着，拖着一輛「買餸車」施施然走出來，即使司機使勁響按也懶理，難怪司機爆粗大罵「黐線」。

其實也見怪不怪，近年香港更是「無處不過路」，甚至「無處不玩命」。有行車紀錄儀顯示，車輛在龍翔道行駛期間，有行人突然走出來，完全無視司機響按之餘，還要繼續「大地任我行」，看也不看一下，繼續走另一段馬路；不少網民的反應是「最緊要人沒事便好」，說的當然是那位司機。