醫健：健康在您手：健康管理教練的作用

當談及「健康管理教練」，這個名稱看似熟悉，但究竟有何功能、在香港社會又能夠發揮甚麼作用？人口老化是本港近年不能躲避的議題，加上一般都市人缺乏健康管理的生活習慣，更衍生龐大的醫療開支，成為社會的沉重負擔。健康管理教練正希望藉着生活方式醫學（Lifestyle Medicine）的專業知識和溝通技巧，推動大眾建立健康的生活行為模式，以及對市民特定的健康問題，作出及時建議，協助市民預防及延緩患上慢性疾病，或避免成為高風險一族。

於社區發揮3大效果 長遠來說，健康管理教練在社區能發揮三大效果。第一，健康管理教練能透過個人化的健康諮詢和目標設定，指導大眾改變生活習慣，並培養健康生活模式，改善血壓、血糖及體重等數據，有助減低患病風險，並減少入院及個人的醫療藥物負擔。

第二，不少都市人輕視或低估維持良好的生活模式對慢性疾病的影響，健康管理教練則透過社區的不同場景，提倡健康素養，有效推廣健康知識及其應用、培養大眾提供自我健康管理、計劃實踐，甚至個人生活的心態調整等。

第三，目前醫護界正面對人手不足的情況，健康管理教練能成為前期支援及分流角色，作為基層醫療的重要拼圖，減低醫護的工作量，讓社會資源分配更有效率。

筆者認為，健康管理教練不只是一個工作職稱，更是一個具備專業知識的重要基層醫療角色。這個角色可融入任何一個崗位和家庭，與你和你的家人、朋友或同事一同建立健康的生活模式，以達全民健康。

聖雅各福群會賽馬會We WATCH優活健康計劃經理陳國雄

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