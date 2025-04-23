4日復活節假 深圳錄312萬人次出入境

【本報綜合報道】上周五（18日）至本周一（21日）是香港和澳門的復活節假期，大批港澳居民趁假期「北上」內地旅遊消費、探親訪友。據廣東深圳邊檢總站統計，共查驗出入境人員311.9萬人次，同比增長14.7%，其中首日查驗入境人員64.1萬人次，創該總站單日查驗入境人數新高。福田、深圳灣、廣深港高鐵西九龍口岸單日入境人員和入境外國人，數量也創新高，共有36萬人次。

大橋出入車流破7萬輛次 據港珠澳大橋邊檢站統計，4日假期經港珠澳大橋珠海口岸出入境旅客累計超過50萬人次、出入境車輛超過7萬輛次，同比分別加88.5%及63.5%。相關負責人表示，大量港澳居民經港珠澳大橋返鄉探親旅遊、消費購物，推動口岸客流、車流持續高位運行。深圳灣口岸入境方向在首日，也迎來客流高峰，自上午8時一直持續至下午5時。

不少香港旅客到深圳多個大型商場購物，一間茶飲店的負責人表示，每逢周末和假日生意都不錯，有三分之一的顧客來自香港。有商場工作人員表示，商場從今年開始針對香港的公眾假期，策劃不同活動，吸引更多旅客來消費。