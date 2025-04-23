法例存異 團體指內地遇事困擾港人

【本報訊】現時約有50萬港人在廣東省居住、工作或就學，大灣區社會服務社總幹事曾志文指出，由於內地與香港的法例有異，在內地的港人有時會遇到一些意想不到的問題，譬如遺產繼承，兩地的做法相當不同，又舉例有婆婆的老伴在內地身故，其內地銀行戶口被凍結，結果因兩地文書未能互認而造成阻礙，感到耗時傷神。

老伴內地身故耗費聘律師 由灣區社主辦的「灣區同行社區躍動」灣區資訊全接觸，昨日舉行啟動禮。曾志文指曾有求助個案，婆婆的老伴在內地身故，其內地銀行戶口約五萬多人民幣的結餘，結果因兩地文書未能互認而造成阻礙，不但耗時傷神，還要聘用獲認證的委任律師處理，花費兩萬多元。

她指類似的問題，對小市民會造成困擾，如果某些相關文書能夠兩地互認，甚至可線上辦理，如此就不用港人奔走內地不同部門，儘管跨境通已經處理一些工作，但涉及兩地的法律文件等各方面，還是有改善的空間。

她續指出，大灣區融合發展關乎許多香港人的福祉，可是很多相關灣區的政策以及訊息，不少港人都未必能夠準確掌握。

曾表示，灣區社推出資訊全接觸的活動，希望透過支持單位的參與，以及灣區社的團隊到社區為市民進行相關法例政策的講座宣講，和組織到灣區對相關的服務內容，包括院舍、醫療等各方面服務進行更深入的考察，透過親身參與和認識，可以對整個大灣區的發展和融合，找到自己的優勢和需求。