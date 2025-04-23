呃3客戶百萬訂單 布料公司經理囚30月

【本報訊】廉政公署早前落案起訴一名布料公司時任項目經理，藉虛假陳述詐騙3個客戶向兩間由其友人持有的公司，發出總值約100萬元的訂單，從而謀取私利，他並與友人清洗犯罪得益約72萬元，被告昨日在區域法院被判入獄30個月。暫委法官陳慧敏在判刑時形容本案案情嚴重，斥責被告以欺詐手段精心策劃犯案，違反誠信。

洗錢罪成 同案被告判監一年 被告李嘉榮，53歲，Showtex Hong Kong Limited時任項目經理，早前承認共9項罪，即3項欺詐罪及一項企圖欺詐罪，違反《盜竊罪條例》第16A條及《刑事罪行條例》第159G條；以及5項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪（俗稱「洗黑錢」），違反《有組織及嚴重罪行條例》第25（1）條。

同案被告趙秉国，42歲，馬幫貿易有限公司營運者，早前已在區域法院承認上述5項「洗黑錢」罪，判囚一年。本案於2018年6月至2019年4月期間發生，當時李嘉榮是Showtex HK的項目經理，負責為公司尋找生意。Showtex HK供應阻燃布簾、安裝舞台投影屏幕及提供場地布置服務。

案情透露，李嘉榮先後向3個Showtex HK的客戶，分別訛稱馬幫貿易及一間多媒體公司，均為Showtex HK的分判商，該兩間公司與Showtex HK起用的工廠有交易往來，或Showtex HK未能提供有關服務，詐騙該3個客戶向馬幫貿易或該多媒體公司發出訂單。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現馬幫貿易及該多媒體公司均非Showtex HK的分判商，與Showtex HK或其起用的工廠亦沒有交易往來。該3個客戶於案發期間向上述兩間公司發出的訂單總值約100萬元。調查發現，雖然3個客戶向馬幫貿易及該多媒體公司發出訂單，但李嘉榮卻以不誠實手段安排Showtex HK提供有關訂單的部分項目，而客戶向馬幫貿易及該多媒體公司支付的訂單款項，部分輾轉被存入李嘉榮或其家人的銀行帳戶。

調查又發現，趙秉国是馬幫貿易的營運者，該公司從事刀具買賣，趙與上述多媒體公司的營運者，均曾在Showtex HK工作。案情又透露，李與趙透過馬幫貿易的銀行帳戶，處理上述詐騙勾當中約72萬元的犯罪得益。案件編號：DCCC 792/2023