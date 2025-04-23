DHL停收逾6000元運美B2C包裹 電商業料受挫

【本報訊】全球最大物流公司之一DHL上周六（19日）宣布，自周一（21日）起，停收運往美國價值逾800美元（約6,240元）的企業對消費者（B2C）貨件。香港電商協會會長李基銓昨日接受電台訪問時表示，大部分B2C電商貨品均屬800美元以下，而800美元以上的B2B貨物亦不受影響，相信要到5月2日，美國取消對來自中國內地和香港的800美元以下小額包裹免稅待遇，影響才會浮現，其中低單價產品影響最多，例如11至12美元的貨品或會價格「翻倍」。

中低單價產品影響最多 李基銓續指，DHL指美國海關要求所有800美元以上的進口貨件，恢復舊有報關制度，或令貨物積壓在美國海關和快遞公司，相信今次企業已有所準備，下月正式落實小額包裹關稅時，可避免混亂情況，即使有延誤亦可在一個月內恢復原來運作。

他又估計快遞公司在首階段會出現兩至3日延誤的情況，但快遞公司掌握流程後才會逐漸改善，而由於清關程序有所不同，從而衍生更多雜費，物流公司未來亦將會加價。