民主黨或提早解散 按章處理剩餘資產

視乎會員大會投票 清盤程序需時多少 議席「清零」的民主黨早前在會員大會通過，授權中委會跟進解散事宜，該黨主席羅健熙早前曾預計該黨有機會明年才完成解散。但他昨澄清，現時期望未來數月完成行政及財務上的跟進事項，再次舉行會員大會通過解散後，清盤人才會進場處理資產。他指自己亦想「快快手手搞埋佢（解散程序）」，又指「除非突然天崩地裂、地震」否則解散「無彎轉」。

羅健熙上周日（13日）在特別會員大會後記者會表示，解散程序可能是今年內，也有可能是明年完成。但他昨在該黨前主席劉慧卿主持的網上節目中指，各大傳媒對於其解散時間表有不同表述，並作出以上澄清。他指不能確定清盤人需時多長才能完成，但清盤人會在會員大會通過解散後進場。即實際解散日期視乎會員大會何時投票通過解散，但清盤程序完成後才能正式從公司註冊處除名。

物色民生環保機構作捐贈 被問到會如何處理剩餘資產，他指會按照黨章處理，正在物色可以捐贈的機構，對象或會是民生、環保及基層之類，政治程度較低的組織，但重申不確定對方會否接收。

不時有報道指該黨黨員受壓，他透露黨中委去年中起收到書信、電郵等形式的騷擾，批評他們反中亂港，甚至會打擾其家人，直言「對我哋了解幾深」，但沒受到人身安全威脅。他認為政黨只是做他們所謂「對香港好」的事情，但分析不了太多背後各種聲音形勢。他指當時改選中委時，認為各項倡議措施成效不大，但是可以「頂住先」。但他指後來推因素和拉因素的平衡「被打破了」、「多了一些考慮，多了一些衡量」。

對於早前有指有來自北京的聲音要求他們解散，以及籌備解散後是否有更多人士接觸，他回應指一直有「各式各樣」的人士接觸他們，但是不能回答太多。有政黨早前亦評論民主黨解散是「咎由自取」，該政黨再有人士昨在報章撰文，標題批評「民主黨從不承認錯誤」。羅認為為相關言論對於準備解散的政黨沒有影響，對於批評感到奇怪，認為他們應該思考如何做好自己。

羅在2019年涉嫌在理大暴動外圍參與非法集結，早前律政司申請就案件上訴，但維持無罪判決。他透露，28天的再上訴期限已經過去，相信已經結案，現時亦已經取回護照，但目前沒有移民的打算。被問到未來會否以獨立身份參選，他指參選路已「行夠」，因此「一定唔會」參選。

過去民主黨有多名骨幹成員參與黑暴及民主派顛覆國家政權案，而被判處入獄。他們透露骨幹成員胡志偉、尹兆堅預計明年6月尾出獄。羅指曾與地區黨員接觸，表示即使民主黨解散，他們仍然願意探訪尚未出獄的人士。