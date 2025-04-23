交通錄影執法 港島4黑點試行

【本報訊】執法部門由昨日起，試行利用運輸署現行監察系統錄影執法，記錄違例車輛的車牌號碼，並向司機發出定額罰款通知。首階段在港島4個交通違例黑點，包括皇后大道中與雪廠街交界、皇后大道中與畢打街交界、皇后大道中與文咸東街交界、及皇后大道東與黃泥涌道交界。試行計劃為期3個月，之後檢視成效，不排除日後擴展至其他地方。執法人員指，運輸署閉路電視系統解像度已可識別車牌號碼，昨早起警員會於控制台，錄影裝置一旦發現違例行為可作跟進，主要針對造成交通外及嚴重擠塞的行為，包括在限制區停車等。

無人臉識別功能 部門早前解釋，過去雖會派人巡查交通黑點，但當人員離開，相關黑點很快會回復至原來狀況，即違泊、堵塞道路依舊，因此採用新的錄影系統執法。

當局指，錄影系統並無人臉識別功能，即使錄影了也無法找到有關行人，故暫時無法透過監察系統處理行人的交通違例行為。至於錄影功能並非24小時運作，則因為每日都有大大小小的交通違例行為，部門的目標不是捉拿每個違例行為，一些沒有對其他道路使用者造成危險或導致交通嚴重擠塞行為，未必會重點處理，例如中區過了放工時間或於凌晨時分，便不會投放太多資源處理。