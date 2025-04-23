東九集運增藍田北站 料年內諮詢

【本報訊】政府就東九龍智慧綠色集體運輸系統（東九集運）的最新走線方案，昨向觀塘區議會提交文件，走線全長約7公里，包括長約6公里的高架道及一公里的隧道，全程設9個車站，包括增設的藍田北站。當局指系統的初步設計已大致完成，預計於今年下半年刊憲及諮詢公眾，目標爭取於2026年內完成法定程序及招標，2027年批出合約，2033年或之前通車。

路政署提交的文件顯示，最新走線全長約7公里，系統以專屬通道運行，包括長約6公里的高架道及一公里的隧道，連接港鐵彩虹站及油塘站，由彩虹東站開始，途經彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達、馬游塘及藍田北，至油塘東站為止，共設9個車站。在最新走線方案下，介乎馬游塘和油塘東之間的一段隧道走線會作出調整，部分的隧道走線將改為高架道形式，以配合於藍田北碧雲道路旁山坡設置車站。

馬游塘設車廠 擬增住宅發展 文件提到，在技術可行及空間容許的情況下，車站將設於人流較集中和便捷的位置，車站外觀設計會盡量與附近環境融合，並採用開放式設計。同時，車站一般採用高架設計，分層設置車站大堂及月台，並設有升降機、扶手電梯及無障礙通道等設施，方便不同需要的人士使用系統。

此外，路政署建議，在馬游塘設置車廠，用地面積約6公頃，供停放、調配及維修系統列車、設置附屬建築物/結構（例如營運控制中心）等之用，並設置馬游塘站。署方指，為釋放車廠及附近用地發展潛力，並為項目提供財務資助，計劃向城市規劃委員會提出修訂《 觀塘(北部)分區計劃大綱核准圖編號S/K14N/15》，將擬議馬游塘車站暨車廠用地及位於寶琳路以北的一塊毗鄰用地，改劃為可同時容許商業和住宅發展暨公共運輸設施用途。

文件顯示，擬議的總樓面面積達48.48萬平方米，當中住用佔44.92萬平方米，預計單位數目約8,900個，預計可容納人口約2.4萬人；其餘3.56萬平方米樓面面積，將用作興建社會福利設施和零售設施。路政署表示，若城規會同意有關修訂項目，經修訂的分區計劃大綱草圖預計，將於今年下半年供公眾查閱。