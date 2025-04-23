8年來成本持續增加 機場快綫擬上調票價

機場快綫成人八達通單程車費

整體幅度少於一成 香港站往機場收$120 港鐵昨向立法會交通事務委員會提交文件，建議調升機場快綫由香港站往機場站的八達通成人票價，由現時的110元加至120元，九龍站到機場站的票價則由100元增至105元，青衣站往機場站則由65元增至73元，整體加幅9.4%，新票價預計今年6月內生效。該公司強調，機鐵乘客量至今只恢復至疫情前約七成，且自1998年7月通車至今，只曾在2017年調整過票價。有議員認為，港鐵今次建議加幅非常克制，有議員則建議港鐵研究以無人駕駛系統加強接駁，引導更多旅客使用機場快綫。

乘搭機場快綫的乘客若不使用八達通，成人單程票從香港站往機場站，現時票價是115元，將會增至130元，加價達15元；從九龍站往機場站由105元增至115元；從青衣站往機場站由70元增至80元。

料今年6月內實施 至於機場往博覽館的成人車費則加價一元，其中八達通成人票價由5.5元加至6.5元，成人單程票則由6元加至7元。成人「即日來回博覽館特別車費優惠」由8元增至10元；成人往返市區車站至機場站或博覽館站的30日內有效來回票，票價亦加價10元。文件顯示，是次整體加幅為9.4%，預計於今年6月內實施。

港鐵2020年起的疫情影響，機場快綫因旅客減少而面臨持續的財務挑戰，並出現虧損情況。而機場快綫自1998年7月通車至今，只在2017年加價9.6%，而今次建議的加幅9.4%，比上次至今累積的通脹率13.8%還低，期間各類營運成本持續增加。該公司又指，港鐵票價調整機制不適用於機場快綫票價，公司就機場快綫的收費有票價自主，但在調整機場快綫票價前，須根據乘客意見調查，考慮公眾對任何建議票價改動的接受程度、諮詢交通諮詢委員會及立法會交通事務委員會等，再經港鐵董事局決議通過新票價。

議員田北辰表示，機場快綫加價幅度，對比巴士及的士等公共交通工具已非常克制，他關注機場快綫增加班次空間有限，建議研究應付日益增加的旅客需求。

倡無人駕駛增接駁 議員張欣宇則稱，各政府部門現正探討就不同民生服務增加收費，認為機場快綫加價時機差，但機場快綫屬旅遊產品，票價須有一定商業可行性以維持服務，加上多年未加價，認為今次有加價理據。他建議研究以無人駕駛系統，加強高鐵西九龍站至九龍站以及港珠澳大橋至機場站的接駁，引導更多旅客使用機場快綫。