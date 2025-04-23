長沙灣私家車拒查飆逃 兩男兩日後被捕

【本報訊】長沙灣一名私家車司機，於上周四（17日）為逃避截查開車飆逃，結果連撞兩車絕塵而去。執法部門經調查後，於上周六（19日）下午在青衣區，以涉嫌「狂亂駕駛」、「阻礙警務人員執行職務」、「偽造文件」、「藏有攻擊性武器」、「管有他人身份證」及「盜竊」，拘捕兩名分別姓鍾（31歲）及姓方（30歲）本地男子。鍾男亦涉嫌「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。執法部門於同一個地點尋獲涉案私家車。

其中一人周五提堂涉3罪 其後，鍾男已被落案暫控一項「狂亂駕駛」罪、一項「阻礙警務人員執行職務罪」及一項「偽造文件」罪，案件將於本周五（25日）上午在西九龍裁判法院提堂，而方男則獲准保釋候查，並須於5月中旬向執法部門報到。

上周四上午約10時，警員在長沙灣深盛路8號碧海藍天對開，發現一輛停泊路邊的私家車形迹可疑，遂上前截查。惟司機拒絕合作，並驅車沿深盛路往興華街西方向逃走。警員驅車追截，期間兩輛私家車因紅燈停車等候，可疑私家車司機嘗試突圍，多次驅車連撞該兩輛等候燈號的私家車，最後可疑私家車突圍，沿興華街西往美孚方向逃去。執法部門經調查後，發現可疑私家車懷疑套上屬於他人登記的車牌。